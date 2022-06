Sono 23.042 le nuove diagnosi di Covid registrate nelle ultime ventiquattro ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano stati 22.361. Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri quattro in più. In un giorno sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 179.127 tamponi con il tasso di positività al 12,8%, in aumento rispetto all’11,8% di ieri. In terapia intensiva oggi si registrano 197 pazienti, due in meno di ieri, con 31 nuovi ingressi. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.234, 62 in meno di ieri.

La Lombardia, così come ieri, è la regione con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi: sono 3.273 i nuovi positivi. Seguono Lazio, con 2.888 nuovi positivi e Sicilia con 2.190 nuove diagnosi, e Veneto che supera di poco quota 2000 casi (2001 nuovi positivi).

Da segnalare sul numero complessivo dei casi, una nota della regione Sicilia: dei positivi di oggi, 493 sono relativi a giorni precedenti all’8 giugno, così come dieci decessi. Anche la Campania specifica che sei dei decessi registrati oggi risalgono a un periodo compreso tra il 28 maggio e il 7 giugno.

Rispetto alla scorsa settimana, nonostante un numero diminuito di tamponi (periodo lunedì-giovedì), con 675.714 test rispetto ai 695.400 dello stesso periodo della scorsa settimana, crescono i casi, confermando quindi il trend in aumento della circolazione virale. Questa settimana (lunedì-giovedì) si registrano 81.997 nuove diagnosi, contro le 67.388 della scorsa settimana, anche se va sottolineato il giorno festivo giovedì scorso. Aumentano di poco anche gli ingressi in terapia intensiva, 77 questi primi giorni della settimana, contro i 73 della scorsa settimana e i decessi, 304 oggi contro i 266 di giovedì scorso.