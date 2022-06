Dybala all’Inter, l’Inter con Dybala: è già un matrimonio annunciato, di quelli che però se non si celebrano quando l’amore è ancora fresco rischiano di saltare proprio davanti all’altare. Ecco perché oggi è una giornata decisiva, di quelle che possono dare il la al primo vero colpo di calciomercato in Serie A: l’agente dell’attaccante argentino, Jorge Antun, mercoledì pomeriggio è entrato nella sede del club nerazzurro. Nessuna intervista concessa ai giornalisti, sorriso d’ordinanza e un semplice “sì” in risposta a una domanda sul suo ottimismo.

Antun, accompagnato da due intermediari, è in missione per apparecchiare il passaggio di Dybala all’Inter: tutta una questione di ingaggio e di commissioni, di cui tanto si parla in questi giorni dopo la lite tra Sabatini e Iervolino. Beppe Marotta promette all’argentino 6 milioni di euro netti all’anno, più vari bonus. Oltre alla prospettiva di tornare a giocare da seconda punta, il suo ruolo, davanti al connazionale Lautaro (sempre che dal fronte Lukaku non arrivino altre sorprese). Dybala appare convinto, anche perché non ha molte alternative: in Italia non sono arrivate altre offerte concrete, quelle dall’estero non devono essere state molto allettanti.

L’accelerata arriva dopo un lungo corteggiamento, cominciato già lo scorso gennaio, quando arrivarono i segnali di rottura con la Juventus. L’Inter ha preso tempo, interessata a liberarsi di Vidal e Sanchez per essere certa di avere lo spazio salariale necessario a far firmare Dybala. L’attesa, come detto, rischiava però di diventare equivoca. Pericolosa. E allora è arrivato il momento che la trattativa entri nel vivo.