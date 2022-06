A Cortina d’Ampezzo un uomo ha perso il controllo della sua Ferrari F8 Spider, schiantandosi contro un camion. I due passeggeri non hanno riportato gravi ferite, salvandosi grazie alla protezione degli airbag. L’incidente si è verificato sulla Strada Statale 51 di Alemagna, in località Fiames, vicino alla casa cantoniera. La macchina, in seguito all’impatto, è finita in un fosso. E’ servito l’intervento dei vigili del fuoco per essere estratta. Per le operazioni di rimozione sono servite circa due ore. Di salvabile è rimasto poco: la vettura rossa, che ha un valore intorno ai 230mila euro, è andata completamente distrutta.

L’automobilista, originario della Repubblica Ceca, stava avanzando con delle curve ad S, stando ai racconti del conducente del camion. Una prova per testare la velocità dell’auto? Poco importa. Una delle curve, a causa dello slittamento della parte posteriore del mezzo, ha fatto perdere il controllo al conducente, che non è riuscito a recuperarlo in tempo per evitare l’urto.