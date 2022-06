“Il problema non è il Pd ma la maggioranza nel suo complesso, noi abbiamo tenuto una linea concordata con il resto della Ue e credo che qualunque sia la posizione nel Parlamento, ci debba essere una linea in continuità con l’alleanza europea”. L’ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante il Forum Ansa, sull’eventuale rischio di una crisi di governo il 21 giugno quando il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riferirà al Parlamento sull’invio di armi in Ucraina. “Quella discussione in Parlamento non può che essere in continuità a meno che il 21 giugno succeda qualcosa che cambia tutto”. L’auspicio è invece “un rafforzamento dell’impegno per la pace”.