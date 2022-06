Il Real Madrid Baloncesto, la squadra di basket della capitale spagnola, ha annunciato che Pablo Laso, l’allenatore 54enne, è stato ricoverato domenica per un attacco di cuore nell’Ospedale Sanitas de La Moraleja di Madrid. Secondo fonti del club, riportate da El Pais, il tecnico è in terapia intensiva e, sebbene sia grave, non è in pericolo di vita. Poche ore dopo il primo comunicato, il team ne ha pubblicato un altro per informare che Laso “è stato sottoposto a cateterizzazione“, aggiungendo che “è stabile e passerà la notte sotto osservazione”.

Il giorno prima del malore, era a bordo campo durante la seconda partita delle semifinali di ACB League contro il Baskonia al Wizink Center. L’allenatore spagnolo è arrivato al Real Madrid nel 2011 e ha vinto 21 titoli nelle competizioni nazionali e internazionali.