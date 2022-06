“Che impressione mi fa il Pd? Nessuna. Il Pd è sdraiato per terra, ha fatto in modo che la sinistra scomparisse dall’Italia. È una cosa veramente terribile. Adesso devo dire che il M5s si sta comportando meglio del Pd. Ma metà Paese è contro la posizione del governo sulla guerra. E il governo se ne frega totalmente“. È il severo giudizio della scrittrice Ginevra Bompiani che, nel corso di “Otto e mezzo” (La7), si rende protagonista di una polemica vivace con il direttore di Libero, Alessandro Sallusti.

Sallusti difende la posizione del Pd guidato da Enrico Letta: “Una volta tanto il Pd, anziché fare il barricadero e mandare a quel paese tutti quanti, fa la sinistra responsabile. Se poi la signora preferisce che l’Italia esca dall’alleanza occidentale, ci dica con chi si dovrebbe alleare. Con la Cina? Col Venezuela, come vogliono i 5 Stelle?“.

“Con l’Europa – risponde Bompiani – Con una Europa che però non c’è. La responsabilità che si prende Letta è per caso di mandare armi all’Ucraina? Fantastico, complimenti. Una sinistra che è atlantista e guerrafondaia?”.

“Ma perché guerrafondaia? – insorge Sallusti – Nessuno del Pd ha provocato la guerra”.

“Con l’invio delle armi la guerra è solo peggiorata – replica Bompiani – In questi 100 giorni la gente è morta di più, Putin ha vinto di più”.

“Mi scusi, il problema è molto semplice – ribatte il direttore di Libero – Se si disarma la Russia, finisce la guerra. Se si disarma l’Ucraina, finisce l’Ucraina. Se lei vuol far finire l’Ucraina, è legittimo“.

“L’Ucraina è già finita e non è certamente colpa mia – commenta la scrittrice – L’Ucraina è stata ammazzata dalle armi e da Putin“.