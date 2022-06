Sono 22.527 i nuovi casi di positività in Italia. I decessi dovuti al Covid, come comunicato dal ministero della Salute, sono 47. Il tasso di positività è all’12%. Ieri i nuovi positivi erano stati 9.429 frutto però di appena 70.689 tamponi, tra antigenici e molecolari con il tasso di positività è al 13,3%. I dati comunicati dal ministero della Salute erano riferiti alla festività del 2 giugno.

In totale i casi salgono a 17.490.451, mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 166.922. Sono 188.996 i tamponi effettuati da ieri e il tasso di positività è al 12%. In calo i ricoverati rispetto a ieri (-202) per un totale di 4.442 e in calo le terapie intensive (- 7) dove i pazienti ricoverati sono complessivamente 218 con 17 ingressi del giorno. È di 16.681.659 persone il totale dei dimessi e guariti. Gli attualmente positivi sono 641.870, 6.186 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.490.451 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia.

“Il Covid è sotto controllo ma non è da sottovalutare. La pandemia non è finita sebbene stiamo andando verso una fase di endemicità del virus” ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, a Sky Tg24 Live in Venezia, secondo cui “la circolazione epidemica è in alta riduzione. L’incidenza cumulativa – ha spiegato – si è abbassata a 207 casi ogni 100mila abitanti per settimana, è diminuito anche l’indice di trasmissibilità e l’occupazione dei posti letto sia delle aree mediche che nelle terapie intensive rispetto alla settimana precedente. Gli indicatori sono tutti favorevoli, tuttavia non dobbiamo dimenticare che c’è ancor una circolazione del virus nelle sue varianti più contagiose”.