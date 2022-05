A Peccioli (Pisa) un bimbo di 10 anni è morto, probabilmente per un arresto cardiaco che lo avrebbe colto dopo essere caduto dalle scale: l’incidente, si apprende da fonti locali, sarebbe avvenuto poco prima delle 13.30 in un agriturismo nella frazione di Montelopio, dove una famiglia di turisti, di cui il bambino era figlio, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. Le dinamiche dei fatti, su cui indagano i carabinieri, sono ancora da accertare. Sul posto – in aperta campagna – si sono recati gli operatori del 118 e l’eliosoccorso: dopo aver provato a lungo a rianimarlo, medici e operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo.

