Torna l’appuntamento settimanale del Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez nel salotto de ‘La Confessione’: venerdì 27 maggio alle 22.45 sarà la volta del senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi che si confronterà in uno scambio senza esclusione di colpi con il direttore de ilfattoquotidiano.it.

In studio si parlerà degli aspetti più controversi della carriera politica di Renzi, il libreria con il suo ultimo libro, ‘Il mostro’ (ed. Piemme), nonché delle inchieste che hanno coinvolto lui e la sua famiglia.

‘La Confessione’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sul nuovo servizio streaming discovery+ nonché su sito, app e smart tv di TvLoft. Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.