A festeggiare la Roma per la vittoria in Conference League, non poteva mancare Antonello Venditti, storico tifoso, volato fino a Tirana per la finale contro Feyenoord. Il cantautore a fine partita ha mostrato tutta la sua felicità su Instagram, dove ha postato un video insieme a Blanco, anche lui grande sostenitore della squadra di Mourinho: “Che meraviglia. Guardate, c’è anche Blanco”. Serata perfetta per Venditti, che, però, avrebbe una richiesta: “Ecco, io ora vorrei che mettessero la mia ‘Grazie Roma!“