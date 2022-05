“Conte sta cercando di dare al M5s un profilo che abbia un’impronta orientata alla pace, un profilo ambientalista, un profilo di sostegno ai più poveri, un profilo civico. Dopodiché, Conte è in mezzo a mille difficoltà perché il Movimento non si dà ancora un’organizzazione. Il punto, però, riguarda il centrosinistra e la grande area progressista, fatta di politici, di commentatori, di intellettuali, di popolo: se la critica ai 5 Stelle diventa la volontà di umiliarli o di farli scomparire, come dice qualcuno chiaramente, questi abbiano l’onestà di dire che vanno bene Meloni e Salvini“. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, ospite della trasmissione “L’aria che tira”, su La7.