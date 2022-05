“L’invio delle armi non è efficace per costruire la pace, possiamo dirlo guardando i risultati ottenuto fino ad ora. Chiediamo che presto questa Aula possa esprimersi nuovamente con un voto“. Lo ha detto nell’Aula della Camera Davide Crippa di Movimento 5 stelle dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla situazione in Ucraina. Crippa ha citato la risoluzione di marzo con cui il Parlamento ha dato il via libera all’invio di armi a Kiev: “Era necessario per evitare che si trasformasse in una guerra lampo. Tuttavia in quella risoluzione il governo si impegnava a mettere in campo una de-escalation militare. Su questo fronte – ha concluso – si è fatto troppo poco”.