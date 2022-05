“Il contesto della sicurezza europea è cambiato perché la Russia ha detto che non rispetta i principi fondamentali e vuole limitare la libertà degli altri Paesi e noi non siamo disposti a tollerare questa guerra. Noi vogliamo garantirci la sicurezza per noi e per l’Ue”. Così la prima ministra finlandese, Sanna Marin, in conferenza stampa dopo l’incontro con Mario Draghi. “La decisione del Parlamento è stata quasi unanime ed il nostro presidente della Repubblica ha riconosciuto che l’adesione alla Nato rafforza l’alleanza nel suo insieme ed è importante che anche la Svezia ha deciso di aderire”, ha aggiunto.