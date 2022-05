Sono 27.162 i nuovi casi di Covid e 62 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Con 194.577 tamponi, come sempre in notevole calo la domenica rispetto al giorno prima, il tasso di positività si attesta al 14%. Dai dati del Ministero della Salute sulla situazione del contagio emerge un ulteriore calo del numero dei ricoverati, 7.532 (-118 da ieri), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 347 (+7). Gli attuali positivi sono 998.118 (-2.670). Dall’inizio della pandemia le vittime salgono a 165.244.

Il confronto settimanale mostra che rispetto a domenica scorsa diminuiscono casi e decessi mentre si registra un lieve aumento degli ingressi in terapia intensiva, 30 contro 28. Tra lunedì e domenica i nuovi casi sono stati 256.447 contro i 291.534 della settimana prima, il 14% in meno, e i decessi 755 contro 877. Quasi invariati gli ingressi in terapia intensiva, mentre i reparti ordinari si stanno svuotando più rapidamente: i ricoverati sono scesi di 1.123, la settimana prima le uscite erano state 1.083.