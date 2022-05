Franco Monaco e Giulio Cavalli sono gli ospiti della festa per i dieci anni dalla riapertura della sezione Anpi di Opera, in provincia di Milano, domenica 15 maggio. Il programma inizierà dal primo pomeriggio al Centro Polifunzionale di via Gramsci. Dalle 15 l’apertura è dedicata ai dieci anni di vita della sezione e al richiamo ai valori Anpi con interventi istituzionali e dei rappresentanti del comitato provinciale dell’Associazione dei partigiani di Milano, la consegna delle tessere ad honorem il ricordo dei partigiani della cittadina milanese.

Dopo un intermezzo musicale a cura degli allievi della scuola media di Opera, alle 17 è in programma Nata dalla Resistenza, intervista a Franco Monaco, ex parlamentare del centrosinistra ed esponente del mondo del cattolicesimo democratico: le sue riflessioni sulla Costituzione saranno stimolate dalle domande del caporedattore de ilfattoquotidiano.it Diego Pretini.

Alle 20,30 il programma continua con la presentazione di lavori scolastici sui progetti di legalità alla presenza dell’associazione milanese Peppino Impastato e Adriana Castelli. Alle 21.15, infine, il finale è riservato all’incontro con il giornalista, scrittore e regista antimafia Giulio Cavalli: il tema, anche in questo caso, sarà la legalità e la lotta alla criminalità organizzata.