“Rimpiango Aldo Moro e Giulio Andreotti, i nostri grandi uomini di Stato che prima di aprire bocca conoscevano la storia dei Paesi e non erano semianalfabeti di ritorno come il segretario della Nato“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo all’assemblea di Confindustria Benevento, a proposito della gestione dell’Occidente della guerra in Ucraina.