Un uno-due che mancava da Città del Messico 2019. Il sole di Miami bacia la Ferrari. Charles Leclerc dopo esser stato il più veloce nel Q1 e Q2 del Gp degli Stati Uniti non trema nel Q3, confermando di essere l’uomo più veloce sull’inedito circuito della Florida con un 1’28″796 che vale il primo posto in griglia, a quasi due decimi di distacco sul compagno di squadra Carlos Sainz, che precede per appena cinque preziosi millesimi Max Verstappen, costretto alla terza casella dopo un errore commesso nella fase decisiva dell’ultima sessione, dopo aver stampato inizialmente il miglior crono al primo tentativo. Completa la seconda fila l’altra Red Bull di Sergio Perez, a conferma che anche negli Usa sarà di nuovo un duello tra Ferrari e Red Bull.

La gara è in programma domenica 8 maggio alle ore 21:30 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), mentre in chiaro sarà visibile in differita su TV8 (dalle ore 23). La visione in streaming è disponibile su Sky Go. “Nell’ultimo weekend ho commesso un errore in gara, oggi è andata bene. Partiamo dalla pole position e dobbiamo completare l’opera – sottolinea il monegasco, alla terza pole stagionale e alla dodicesima in carriera – La Red Bull? Loro sono estremamente veloci in rettilineo, noi lo siamo in curva. Sarà una battaglia, speriamo di prevalere noi”. La pole dell’attuale leader del mondiale è ancor più importante in virtù del secondo posto di Sainz, che dopo l’incidente nelle seconde libere si è scrollato di dosso la negatività dell’ultimo periodo. “Non è stato semplice ritrovare fiducia su un circuito così difficile come quello di Miami. Considerando da dove venivo mi accontento, sono rimasto tranquillo nel Q3. Sarà una giornata interessante con tutto quello che può succedere questo weekend – ha evidenziato – Non ho mai fatto la simulazione gara,per la prima volta correrò con un grosso carico. Sarà impegnativo ma ho grande fiducia nella macchina, è bello guidarla qui”.