Per la ricorrenza, il presidente della Repubblica ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore dell’esercito, Generale di Corpo d’Armata, Pietro Serino, esprimendo "apprezzamento per l’attività svolta, sia nel concorso alla sicurezza interna nel presidio territoriale atto a prevenire attacchi di matrice terroristica, sia nelle missioni all’estero a tutela dei valori di libertà e democrazia propri dell’Alleanza Atlantica, sia nelle missioni di mantenimento della pace nelle zone più martoriate del mondo, sia, infine, nell’operare, a fianco del Servizio Sanitario Nazionale, per contrastare gli effetti della pandemia"