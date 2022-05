Ha voluto emulare la gag di Silvio Berlusconi, quando, ospite di Michele Santoro nel suo “Servizio Pubblico” il 10 gennaio 2013, pulì con il fazzolettino la sedia sulla quale era seduto Marco Travaglio. Si tratta dello scrittore americano Alan Friedman che, intervenuto nel talk show politico “L’aria che tira” (La7), ha voluto inscenare un copione simile per esprimere la sua non eccelsa ammirazione per l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “spolverando” la sedia su cui era seduto fino a qualche minuto prima.

C’è una piccola differenza tra il vecchio gesto di Berlusconi e la scenetta che Friedman ha voluto imitare: nel 2013 la “vittima” della canzonatura, cioè Travaglio, era presente, stavolta Conte no.