“Se passasse Salvini sarei contenta. Secondo me sarebbe anche carino se venisse a salutare”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un punto stampa organizzato nella seconda giornata della conferenza programmatica di partito a Milano. Un auspicio che ieri non sembrava essere condiviso dal vice presidente del Senato Ignazio La Russa che rispondendo ai cronisti aveva definito la possibile visita del leader del Carroccio come “un controsenso”. La leader di Fratelli d’Italia si è detta poi disponibile per un vertice del centrodestra: “Avevo parlato con Berlusconi e ci dovevamo vedere martedì ma poi gli altri non sono riusciti a incastrarlo”