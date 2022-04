“La Lega è diventata un partito di cadreghisti. Noi invece non abbiamo mai tradito”. I delegati di Fratelli d’Italia arrivati a Milano per la conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni sembrano avere più di qualche dubbio sugli alleati di centrodestra. Non a caso è stata scelta come location Milano: “Ormai siamo diventati il partito di riferimento della classe del sistema produttivo della nostra nazione”, spiega la coordinatrice lombarda Daniela Santanchè. L’obiettivo è quello di conquistare parte dello spazio politico che era stato occupato dalla Lega: “Quello che ci distingue da loro è la coerenza. Noi non siamo andati al governo con il Pd e il M5S mentre qualcun altro sì”.

“Il Nord non è casa di Salvini ma casa degli italiani”, dice a margine il vice presidente del Senato Ignazio La Russa rispondendo alla domanda del fattoquotidiano.it sul tentativo del partito di Giorgia Meloni di conquistare terreno a Milano. “Abito qui da prima che Salvini nascesse”, conclude La Russa, specificando che Fdi ha “intensificato l’approfondimento sui temi di sostegno alle attività produttive che hanno il cuore nel Nord”.