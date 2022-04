“Se la voce delle Nazioni Unite è apparsa chiara nella denuncia e nella condanna ma, purtroppo, inefficace sul terreno, questo significa che la loro azione va rafforzata, non indebolita. Significa che iniziative, come quella promossa dal Liechtenstein e da altri 15 Paesi, per evitare la paralisi del Consiglio di Sicurezza dell’Onu vanno prese in seria considerazione”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, riferendosi alla risoluzione promossa dal Liechtenstein che chiede che lo Stato membro che contrasta una risoluzione con veto debba venire a dare spiegazioni entro dieci giorni ai rappresentanti dei 193 Stati membri dell’Assemblea generale.

Malgrado i segnali non inducano all’ottimismo, dato che la Federazione russa non collabora, ha detto Mattarella, “vanno incoraggiati i negoziati, nel rispetto della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale” dell’Ucraina.