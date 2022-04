Aveva centrato la pole position “del venerdì”, non ha fallito nemmeno il primo vero appuntamento importante del weekend del Gp dell’Emilia Romagna: Max Verstappen vince la Sprint Race di Imola, garantendosi la prima posizione sulla griglia di partenza per la gara di domenica e 8 punti in classifica generale. L’olandese è riuscito a passare la Ferrari di Charles Leclerc al 20esimo dei 21 giri previsti. Il monegasco, leader del mondiale, era stato bravissimo a superare il rivale che scattava dalla pole, ma poi non ha retto all’assalto negli ultimi giri. Terza si è piazzata l’altra Red Bull, guidata da Sergio Perez, capace di recuperare molte posizioni. Grande rimonta anche della Ferrari di Carlos Sainz: lo spagnolo, partito decimo, ha chiuso quarto, davanti a Lando Norris su McLaren.

La Sprint race, sperimentata per la prima volta in questa stagione (dopo il suo esordio nel 2021), ha garantito un buon divertimento. Dopo l’interruzione per l’incidente di Zhou e l’ingresso della Safety Car, è stata battaglia in pista. Lo spettacolo, come sempre in questo inizio di stagione, lo hanno dato però soprattutto Verstappen e Leclerc. Al sesto posto ha chiuso Ricciardo, davanti a Bottas (Alfa Romeo), Magnussen, Alonso e Mick Schumacher. Solo 14esimo Lewis Hamilton, preceduto anche dal compagno di squadra Russell (che ha chiuso 11esimo). I punti venivano assegnati però solo ai primi otto (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Le altre posizioni valgono comunque per la griglia di partenza di domenica.