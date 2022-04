Insistere a parlare con Putin, “anche se è molto duro, anche se è talvolta inefficace”, per “preparare la pace”: altrimenti “saranno i non europei a costruire la pace in Europa”. Continuare a inviare armi per “aiutare al massimo gli ucraini”, ma tenendo “una linea rossa, che è quella di non entrare nella cobelligeranza“. E “parlare ai nostri partner, nel Golfo, in India, in Cina, per evitare una frattura del mondo. Sono i propositi della politica internazionale europea che il presidente francese Emmanuel Macron traccia in un’intervista congiunta concessa a un giornale del proprio Paese, uno tedesco e uno italiano, il Corriere della Sera. “Stiamo vivendo ore drammatiche e molto dure”, esordisce. “Con la prospettiva del 9 maggio (l’anniversario della vittoria sul nazismo, ndr), la Russia intensificherà i suoi attacchi sull’Est ucraino e dovremo prendere decisioni. E se decidiamo nuove sanzioni, o se la Russia decide contro-sanzioni sugli idrocarburi, ma ancora più sul gas, è chiaro che gli europei dovranno chiedere sforzi a tutte le famiglie. A quel punto spiegheremo che dovremo abbassare le temperature, ridurre un po’, per essere meno dipendenti. Non ne vedremo le conseguenze nella primavera o nell’estate 2022 (abbiamo ricostituito gli stock), ma l’inverno prossimo questo non accadrà se non avremo più il gas russo. Voglio rassicurarvi, non è lo scenario nel quale ci troviamo oggi, ma questo scenario può arrivare“, avverte.

Sul piano della tensione internazionale, ammette il capo dell’Eliseo, “c’è chiaramente una volontà di escalation da parte della Russia”: i due pericoli, spiega, “sono l’escalation verticale e quella orizzontale. La prima consiste nel cambiamento di natura della guerra e nel ricorso ad armi non convenzionali, da quelle chimiche alle nucleari balistiche. L’escalation orizzontale è la cobelligeranza dei Paesi alleati o di altre potenze. Penso che dobbiamo fare di tutto per evitare questo incendio, fermando la guerra. Ecco perché, accanto alla nostra politica di pressioni e di sanzioni, dobbiamo continuare a parlare ai nostri partner, nel Golfo, in India, in Cina, per evitare una disgregazione del mondo. Una frattura tale che, di fronte alla Russia, esisterebbe un solo campo, formato dagli Stati Uniti e dall’Europa, mentre altri potrebbero sfilarsi. La responsabilità dell’Europa è di continuare a parlare agli altri per evitare una frattura del mondo”. E per lo stesso motivo, aggiunge, “dovremo continuare a parlare a Vladimir Putin”: “Un giorno ci sarà un cessate il fuoco. Ci saranno potenze garanti, e noi saremo tra loro. Lo dico con molta gravità e, oserei dire, con una forma di peso etico, ma se per stanchezza scegliamo di non parlargli più, allora lasciamo la responsabilità di parlare con Vladimir Putin al presidente turco, al primo ministro indiano, al presidente cinese. E decidiamo che saranno i non europei a costruire la pace in Europa, il giorno dopo. Dunque, anche se è molto duro, anche se è talvolta inefficace, bisogna insistere“, dice.

Sulla fornitura di armi pesanti (come i carri armati) alla resistenza ucraina, Macron precisa che ogni Paese Ue “si prende le sue responsabilità con i suoi equilibri politici, e non mi immischio nella vita politica degli uni e degli altri. Siamo molto coordinati, consegniamo già forniture importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Con sempre una linea rossa“, chiarisce, “che è quella di non entrare nella co-belligeranza”. Anche il dibattito sulle armi al centro della politica tedesca riguarda “una scelta che appartiene in modo sovrano alla Germania e va rispettato. Ho parlato due giorni fa con il cancelliere Scholz e abbiamo la stessa strategia: dobbiamo aiutare al massimo gli ucraini, ma dobbiamo stare attenti a non essere mai cobelligeranti”, ribadisce il presidente francese. Che ribadisce l’importanza di tenere aperto un canale negoziale: “Se mi sono tanto battuto per vie diplomatiche, è perché nel contesto attuale, ogni giorno in cui la Russia decide di passare al livello superiore sul piano militare, diplomatico o tattico, riduce le sue possibilità di un ritorno alla normalità, e riduce la nostra capacità di costruire una pace durevole. La nostra prima responsabilità è di fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina da un punto di vista finanziario e militare. In secondo luogo, dobbiamo aumentare le sanzioni e mantenere la pressione sulla Russia, ma facendo attenzione a non cedere ad alcuna escalation“.