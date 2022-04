Si fingeva un carabiniere, entrava nelle abitazioni di persone anziane e con la scusa di verificare eventuali furti in casa, portava via gioielli e denaro, mentre il figlio faceva da palo. Gli agenti della squadra mobile di Torino hanno eseguito una nuova misura cautelare ai danni di un 54enne e del figlio 25enne, già in carcere per aver derubato un’anziana. Gli investigatori hanno beneficiato, nelle indagini, delle telecamere di sicurezza installate in un appartamento di una coppia di ultraottantenni vittime del raggiro.