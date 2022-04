“Sono giorni in cui falliscono tutti i tentativi di corridoio umanitario. Dobbiamo chiederci perché la notizia di queste centinaia di donne di bambini intrappolati arriva soltanto oggi; perché non sono stati lasciati uscire e se siano stati usati come scudi umani“. Sono le domande che si è posta la giornalista Francesca Mannocchi, nel corso dello speciale TgLa7 sulla guerra in Ucraina, condotto da Enrico Mentana, in merito ai civili, per lo più donne e bambini, intrappolati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

Video La7