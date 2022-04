Sono 51.993 i nuovi casi di positività al SARS-CoV-2 diagnosticati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 63.815. Le nuove vittime sono 85, in calo rispetto alle 133 di ieri. I test molecolari e antigenici effettuati sono stati 334.224 (contro i 424.482 di ieri) per un tasso di positività che sale dal 15% al 15,6%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 403, otto in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 33 nuovi ingressi. I ricoverati nei reparti ordinari invece sono 9.758, 120 in meno di ieri.

In crescita, per il terzo giorno di fila, la curva degli attuali positivi: sono 1.226.038, 4.700 in più di ieri. Il 13,71% (168.082) si trova in Lombardia, l’11,90% (145.889) nel Lazio. Dall’arrivo dell’epidemia in Italia il totale dei casi di Covid-19 rintracciati è di 15.712.088: di questi, 14.324.363 sono stati dimessi o sono guariti (+47.468 nelle ultime 24 ore), 161.687 sono deceduti. Rispetto alla settimana precedente (4-10 aprile), negli ultimi sette giorni il numero di nuovi positivi è diminuito del 5,8% (420.040 vs 446.233).