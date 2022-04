“Gli americani insistono con l’escalation verbale perché devono supportare l’escalation militare”. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è stato il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. In riferimento alle parole di Joe Biden, secondo cui Vladimir Putin starebbe compiendo un genocidio, ha commentato che “non può accettare che la guerra duri poco, per questo sta sabotando le trattative” tra Russia e Ucraina. “Per fortuna, ed è la seconda volta, Macron ha messo uno stop”, ha aggiunto, “ci si sta rendendo conto che in questa guerra ci sono gli invasori, cioè i russi, gli invasi, cioè gli ucraini, e gli invasati. E Macron e Scholz fortunatamente stanno spegnendo un po’ di teste calde”.

Video La7