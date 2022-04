Serata da dimenticare per Miles Bridges degli Charlotte Hornets. Il giocatore ha rimediato, in pochi istanti, due falli tecnici dagli arbitri – per un fischio relativo a un’interferenza a canestro – che gli sono costati l’immediata espulsione. Mentre Bridges si dirige verso gli spogliatoi, un tifoso gli urla qualcosa. Lui perde la testa e scaglia il proprio paradenti in direzione degli spalti, colpendo una ragazza su una spalla. “Quello che ho fatto è inaccettabile e me ne assumo completamente la responsabilità”, ha detto Bridges poco dopo la partita. “Spero di poter essere messo in contatto con la ragazza per chiedere scusa di cuore e fare qualcosa di carino per farmi perdonare. La squadra prenderà provvedimenti contro il giocatore mentre la Nba ha avviato un procedimento.