“Se stasera non mi vedrete allo stadio è perché tra poco subirò un’operazione. Niente di grave, si tratta dell’occhio destro. Vedrò la Roma col monocolo“. Scherza così Antonello Venditti, che sui social ha pubblicato un video, dall’ospedale, poco prima di un intervento per un pucker maculare. “Sono sano come un pesce, ma vedo tutto storto. Così ho deciso di farmi operare”.