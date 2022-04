“Mi ha penetrato con una bottiglia di liquore”. “Sono tutte falsità, vogliono distruggermi la carriera”. Amber Heard contro Johnny Depp, altro capitolo in tribunale. Depp, 58 anni, ha citato in giudizio la 35enne Heard per diffamazione a causa di un editoriale del 2018 che la ragazza scrisse sul Washington Post riguardo la sua sopravvivenza alla violenza domestica, anche se nel pezzo non ha mai menzionato Depp per nome. Il processo con giuria si sta svolgendo presso il tribunale della contea di Fairfax in Virginia dopo che nel novembre 2020, a Londra, Depp aveva perso la causa contro il tabloid britannico The Sun che lo aveva definito in un articolo “picchiatore di mogli”. In queste ore a Fairfax, quindi, si è ripreso in mano tutto il malloppo di accuse e controaccuse dove, paradossalmente, è sempre stato Depp ad attaccare giuridicamente in maniera diretta la ex moglie prendendo spunto da articoli di quotidiani giudicati diffamatori. Una delle accuse più eclatante, infatti, è risultata quella rivolta dalla Heard a Depp. “L’ha bloccata contro il bar, le ha scagliato addosso una serie di bottiglie. Poi l’ha trascinata sul pavimento dove c’erano ancora le bottiglie rotte e l’ha presa a pugni. L’ha presa a calci e le ha detto che l’avrebbe uccisa, lui la odia”, ha dichiarato durante il dibattimento la legale della Heard, Elaine Bradehoft.

Il pool di avvocati dalla ex moglie di Depp ha costruito un’accusa ancora una volta molto radicale contro la star de I pirati dei Caraibi: “Quando beveva e si drogava si trasformava in un mostro”, “abusava di alcol e droghe”, “ha abusato della ex moglie a livello verbale, emotivo e fisico”, infine “voleva distruggere la carriera della sua ex moglie” in quanto geloso dei sui flirt (tra cui uno con Elon Musk). Ovviamente la controparte ha respinto ogni accusa ed anzi ha fatto testimoniare la sorella di Depp, ed ex manager, Christi Dembrowski, che ha sostenuto come fosse spesso la Heard a ridicolizzare il marito in maniera anche molto violenta come quando per offenderlo sostenne di essere “incredula” di fronte alla richiesta di Dior di averlo come uomo immagine: “Rimarcò che erano affari che avevano a che fare con lo stile e lui non ne aveva, per lei era solo vecchio e grasso”.

I giurati hanno anche ascoltato Isaac Baruch, l’ex manager del club Depp’s Viper Room di Los Angeles. L’uomo sotto giuramento ha testimoniato di aver visto Depp e Heard litigare due volte, ma mai violentemente. Poi ha ricordato come lei fosse gentilissima, rispettosa, e lo trattasse in maniera schietta e diretta modello “spogliatoio”. Come sottolinea il Guardian la testimonianza di Baruch è stata presentata per illustrare la tesi di Depp secondo cui la sua parte nel matrimonio con Heard era pacifica e che, semmai, fosse sua moglie la parte violenta. Baruch ha ricordato un altro episodio quando la Heard gli aveva detto che suo marito le aveva lanciato un telefono all’interno dell’attico della coppia a Los Angeles e l’aveva colpita. L’uomo però ha sostenuto di non aver mai notato alcuna prova di abuso sul viso di Heard: “Guardai e ispezionai il suo viso e non vidi nulla: né un taglio, né un livido, né un gonfiore, né un rossore”. La coppia, che si è incontrata nel film del 2011 The Rum Diary , si è lasciata nel maggio 2016, quando Heard ha chiesto un ordine restrittivo per violenza domestica contro di lui, accusandolo di aver subito abusi. Depp ha negato le affermazioni e l’ex coppia ha risolto la pratica di divorzio in via extragiudiziale nell’agosto 2016.