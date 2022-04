Standing ovation, applausi, foto e grida di gioia all’arrivo di Barack Obama nell’East Room della Casa Bianca, insieme a Joe Biden e alla sua vice Kamala Harris. Dopo 5 anni, Obama è ricomparso a fianco di Joe Biden, per otto anni il suo numero due, per celebrare i successi della riforma sanitaria che porta il suo nome (l’Obamacare) e annunciare l’allargamento della sua applicazione. Prima del suo intervento Obama ha scherzato, chiamando Biden “il suo vicepresidente” e notando tra i “grandi cambiamenti” della Casa Bianca gli agenti del Secret Service che indossano gli ‘Aviator’ (l’iconico modello di occhiali da sole Ray-Ban usato anche da Biden), il cambio di marca di gelato e l’arrivo di un gatto. “Con Joe abbiamo fatto molto insieme, ma niente mi rende più orgoglioso dell’Affordable Care Act è uno degli esempi per cui uno si candida, anche se con questa legge rischiavo di perdere la rielezione” ha detto poi ripercorrendo l’iter della sua travagliata riforma sanitaria e sostenendo l’impegno di Biden per estenderla ulteriormente.