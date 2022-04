“Riteniamo che al momento la risposta del governo sia giusta, ma bisogna essere pronti in ogni momento a intervenire e sarà necessario valutare seriamente uno scostamento di bilancio. Non si può pensare di affrontare il 2022 con 5 miliardi di euro a disposizione”. Lo dice il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, parlando fuori da Palazzo Chigi. Durante il Consiglio dei ministri, trapela però il no del ministro Daniele Franco allo scostamento di bilancio, che farebbe aumentare debito e spread. “Abbiamo vissuto una stagione molto complicata in pandemia e, proprio per evitare una tensione economica sui singoli Paesi, credo ci debba essere una risposta comune dell’Europa. Credo sia giusto attendere in questo momento una risposta europea, mi auguro non prevalgano gli egoismi che abbiamo visto in questo periodo. Siamo tornati a una fase di un’Europa che non ci piace. Credo che la risposta europea alla pandemia sia stata quella giusta e dobbiamo continuare su quella strada”, conclude Patuanelli.