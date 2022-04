Tensioni a Torino davanti a Palazzo di Città dove da questa mattina si sono dati appuntamento gruppi di no vax, no green pass, tassisti, per contestare il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi in visita e atteso in Comune per la firma del patto per Torino. Quando le forze dell’ordine hanno incominciato ad allontanare circa un centinaio di manifestanti c’è stato uno ‘spingi-spingi’ e contro i reparti sono state lanciate bottiglie di vetro e petardi di grosse dimensioni. Tra gli slogan insulti a Draghi e un ‘duce duce’.