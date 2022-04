L’incidente è avvenuto a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. L’uomo, un 77enne residente nel piccolo comune, si trovava nel suo garage. Secondo una prima ricostruzione, era impegnato nella manutenzione della motosega quando, per cause tuttora sconosciute, gli è sfuggito di mano l’attrezzo che gli ha reciso il capo. Giunti sul posto, una strada che collega i comuni di San Martino Valle Caudina e Cervinara, i Carabinieri della stazione locale e il personale sanitario non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’anziano. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.