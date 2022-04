Ospite di Verissimo, Belen Rodriguez ha commentato la malattia dell’ex compagno, Antonino Spinalbese. Il 27enne, qualche giorno fa, ha voluto sfogarsi sui social, parlando, in un video, della sua patologia autoimmune. Spinalbese, infatti, ha detto di avere un problema al pancreas, con cui dovrà convivere per tutta la vita. Belen, interrogata in merito da Silvia Toffanin, ha commentato: “So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas. Non è una cosa così. Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente“.

Genitori della piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio, Belen e l’hair stylist hanno ufficializzato la loro rottura a gennaio. Anche se l’amore è finito, Belen è ancora legata a Spinalbese e, dispiaciuta per la malattia, ha aggiunto: “È il padre di mia figlia. Adesso sono invecchiata e qualcosa me la tengo per me, non sto a raccontare di più. Fa bene tenersi le cose per se stessi, ma sono anche una persona con un’umanità”.