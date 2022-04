“È stato il diavolo a fargli dare lo schiaffo a Chris Rock“. Ne è convinto Denzel Washington che, intervenendo all’International Leadership Summit con il pastore T.D. Jake, è tornato a parlare di quanto successo nel corso della Notte degli Oscar, quando Will Smith ha dato uno schiaffo al conduttore Chris Rock. Come si legge su Forbes, l’attore ha spiegato i motivi per cui a suo dire sarebbe tutto opera del diavolo: “Secondo un detto, quando il diavolo ti ignora, allora sai che stai facendo qualcosa di sbagliato. Lo sai, il diavolo pensa: ‘Oh, no, lasciatelo in pace, lui è il mio preferito. Non lo disturbate’. Al contrario, quando il diavolo viene da te, forse è perché stai cercando di fare qualcosa di buono. Per qualche ragione, il diavolo quella notte si è impadronito di Will Smith in quella circostanza“. Quindi ha spiegato di non sentirsi nella posizione di poter giudicare quanto è successo: “Chi siamo noi per condannarlo? Non conosco tutti i dettagli e i retroscena della situazione, so solo che l’unica soluzione è ancora la preghiera”

Denzel Washington ha poi rivelato che lui e Tyler Perry si sono avvicinati a Smith durante la pausa pubblicitaria che ha seguito lo schiaffo e hanno pregato con lui, prima che arrivasse la sua premiazione. Washington ha spiegato di non voler rendere noto che cosa si sono detti in quel momento con Will Smith, ma ha tenuto a sottolineare che, sebbene non conoscesse tutti i dettagli della situazione, ha avuto subito la consapevolezza che “l’unica soluzione era la preghiera, per come la vedo io“. Era stato, tra l’altro, lo stesso Will Smith a rendere noto – per primo – l’idea di Denzel Washington sul fatto che quanto accaduto sia stata opera del demonio: “Denzel mi ha detto: ‘Stai attento nel momento più alto, è lì che il diavolo verrà a prenderti“, queste infatti le sue parole durante il discorso per la consegna dell’Oscar come Miglior Attore per King Richard.