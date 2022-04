“Non capisco come qualcuno possa fare una cosa del genere, ma sono convinto che in molte città ucraine si verificano episodi come questo. L’invasore deve pagare”. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, dopo aver visitato le città di Gostomel e Bucha insieme a suo fratello Wladimir. “Non perdoneremo mai – continua Vitali Klitschko – per quello che è stato fatto alle nostre città, al nostro popolo”