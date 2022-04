“La sua volontà di andare lì è venuta senza alcuna spinta, è stata una sua scelta“. Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Emanuele Filiberto di Savoia ha parlato dell’esperienza fatta dalla figlia Vittoria – l’erede al “trono” – partita nelle scorse settimane come volontaria per il confine con l’Ucraina, con una missione umanitaria organizzata dalla Croce Rossa. “Vittoria mi ha chiamato – ha raccontato – e mi ha detto di essere rimasta molto colpita da quello che sta succedendo in Ucraina e che voleva rendersi utile. Ha contattato la Croce Rossa ed è partita in Polonia, al confine con l’Ucraina“. Emanuele Filiberto ha spiegato che la figlia non si è lasciata abbattere dalle difficoltà del viaggio, anzi, è stata lei a insistere per rendersi utile: “Dopo 22 ore di viaggio con il camion è andata ad aiutare i profughi. Penso che sia tornata più ricca, ha vissuto un’esperienza incredibile per la sua età”, ha concluso. Era stata la stessa Vittoria a raccontare per prima questa sua esperienza: in un lungo post pubblicato su Instagram al suo rientro in Italia, aveva spiegato le ragioni che l’avevano spinta a dare una mano in prima persona per aiutare il popolo ucraino vittima della guerra.