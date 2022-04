Le immagini dei civili trovati morti per le strade di Bucha, alcuni con le mani legate dietro la schiena, scuotono i governi. Nelle ore successive alla diffusione degli scatti, arrivano reazioni da tutto il mondo per chiedere che si fermino i crimini di guerra. La presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen , su Twitter, ha parlato di “indicibili orrori” e ha chiesto “un’inchiesta indipendente”. Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha definito le foto “agghiaccianti” e ha ribadito che “la guerra russa va fermata”: “Queste atrocità non possono restare impunite”. Il collega ucraino Dmytro Kuleba ha ribadito che “il massacro è stato deliberato”: “I russi mirano ad eliminare il maggior numero possibile di ucraini. Dobbiamo fermarli e cacciarli via”. Kuleba ha chiesto “nuove devastanti sanzioni del G7 ora: embargo su petrolio, gas e carbone; chiudere tutti i porti alle navi e alle merci russe; scollegare tutte le banche russe da Swift”. Il presidente francese Emmanuel Macron , attualmente presidente del Consiglio dell’Ue, ha dichiarato: “Esprimo compassione per le vittime e solidarietà agli ucraini. Le autorità russe dovranno rispondere di questi crimini“.

Proprio il tema delle nuove azioni contro la Russia è stato rilanciato dalla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock: “Le immagini dei civili uccisi a Bucha sono insopportabili”, ha scritto sempre su Twitter chiedendo nuove sanzioni. Baerbock ha definito queste azioni come “crimini di guerra”. Mentre per il cancelliere tedesco Olaf Scholz è urgente “fare chiarezza senza mezzi termini su questi crimini dei militari russi. Io rivendico che organizzazioni internazionali come il comitato internazionale della Croce rossa abbiano accesso a questa area, per documentare in modo indipendente queste atrocità. I carnefici e i loro mandanti devono essere assicurati alla giustizia”. Per il segretario di Stato americano Antony Blinken, intervistato dalla Cnn, le immagini dei corpi di civili uccisi per le strade di Bucha “sono un pugno nello stomaco. E’ la realtà di quanto accade ogni giorno da quando è iniziata la brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia”.

Arriva una condanna unanime anche dai leader politici italiani. “How many #Bucha before we move to a full oil and gas Russia embargo? Time is over” (“quante Bucha prima di muoversi verso un pieno embargo di petrolio e gas russo? Il tempo è finito”), ha scritto su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. Così come il presidente M5s Giuseppe Conte: “L’orrore delle immagini che giungono da Bucha ricorda i tempi più cupi della nostra storia”, ha scritto su Facebook. “Non dobbiamo rassegnarci all’ineluttabilità della guerra, non possiamo accettare questa carneficina. Non dobbiamo tacere di fronte a queste violenze”. Mentre la presidente Fdi Giorgia Meloni ha dichiarato: “Lasciano senza fiato le immagini dei civili giustiziati per le strade e delle fosse comuni, che arrivano da Bucha dopo il ritiro delle truppe di invasione di Putin. Una barbarie che riemerge dalle epoche più buie della storia europea e che speravamo di non rivedere mai più. Va fatto ogni sforzo per la pace e per fermare l’aggressione all’Ucraina”.