La guerra in Ucraina ha posto la sinistra di fronte al dilemma su cosa significhi “pace”. Tutti accomunati da una unanime condanna dell’invasione di Putin, ci si divide fra chi ritiene indispensabile sostenere la resistenza ucraina con tutti i mezzi possibili, armi incluse, e chi invece ritiene che l’invio di armi non serva che a prolungare la guerra facendo in definitiva più morti. MicroMega vuole ha così organizzato il dibattito, a partire dalle 18, tra Luciana Castellina, Paolo Flores d’Arcais e Tomaso Montanari. Modera Cinzia Sciuto.