Al Senato si tiene il question time con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e quello della Salute, Roberto Speranza. I ministri saranno tenuti a rispondere a un'”interrogazione sulle iniziative per la costituzione di un sistema europeo di difesa e sicurezza”; a un'”interrogazione sulle prospettive di riforma del mercato del lavoro”; a un'”interrogazione sul rispetto delle norme sanitarie nel trasporto degli animali”; a un'”interrogazione sul contributo di sanitari russi alla lotta con il Covid-19 nella primavera del 2020″; a un'”interrogazione sulla revisione della strategia vaccinale contro il coronavirus”; a un'”interrogazione sulla procedura di monitoraggio addizionale sui prodotti vaccinali contro il Covid-19″; a un'”interrogazione sulle misure per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie”.