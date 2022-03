“È bello uscire dall’ospedale. Sto bene, grazie a tutti”. Queste le parole di Fedez mentre lascia l’ospedale San Raffaele di Milano a seguito del suo ricovero per una delicata operazione per una rara forma di tumore al pancreas. Al suo fianco la moglie Chiara Ferragni che, una volta entrata in macchina e seduta nel sedile posteriore, lo ha rincuorato con una carezza sulla spalla dopo che lui aveva lasciato cadere il capo sul poggiatesta con un sospiro.