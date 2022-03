Un ospedale da campo israeliano nella città di Mostyska, in Ucraina occidentale, a circa 15 chilometri dal confine polacco, è stato allestito con l’obiettivo di prendersi cura di 150 pazienti. Si tratta di una struttura con 66 posti letto e nel quale lavorano 65 tra medici e infermieri israeliani dello Sheba Medical Center di Tel Hashomer (Tel Aviv).

L’ospedale militare, chiamato Shining Star, aiuterà i rifugiati ucraini che arrivano al confine con la Polonia. Secondo il direttore, Joel Har-Even, gran parte dello staff ha origini ucraine. La struttura, costata oltre 6 milioni di dollari, è il risultato della collaborazione tra il ministero della Salute, il ministero degli Esteri e lo Sheba Medical Center, che la gestirà. Nella struttura sono stati ricoverati i primi tre pazienti che sono bambini. L’ospedale è stato allestito nello spazio antistante una scuola elementare. Sono state montate dieci tende e alcune aule scolastiche sono diventate reparti. Il personale sanitari sono alloggiati sul posto in dormitori all’interno dell’edificio scolastico. L’ospedale non una sala operatoria ma l’ospedale locale sì e i medici potranno collaborare con i colleghi ucraini.

Today, Israel is proud to inaugurate the humanitarian field hospital “Shining Star” in Ukraine, continuing our efforts to provide lifesaving humanitarian support in these tragic times. Israel stands with the people of Ukraine. pic.twitter.com/TtHqiyimOZ

— Ambassador Michael Herzog (@AmbHerzog) March 23, 2022