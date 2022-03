E dopo Selvaggia Lucarelli anche Gabriele Muccino ha detto la sua su Massimo Giletti e la puntata di Non è l’Arena del 20 marzo trasmessa da Odessa. La città è assediata dall’esercito russo e la diretta del giornalista è stata già messa in dubbio da Lucarelli: “La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori”, il tweet. Il regista ora rincara la dose, rispondendo proprio al post su Twitter di Lucarelli: “Giletti è un truffatore. Un uomo mediocre con cui io stesso ho avuto indirettamente a che fare. È la miseria di un uomo che si incarna in un ominide”. La giornalista aveva twittato anche durante la messa in onda della trasmissione: “La cosa più inquietante è che vedi Giletti a Odessa che dovrebbe raccontare la guerra e improvvisamente sembra tutto il set di un film di serie b“. E ancora: “Mai come stasera dobbiamo rispettare chi va a documentare la guerra senza personalismi, senza spettacolarizzazione, senza retorica, senza usare i cadaveri per fare show, senza il suo faccione davanti a quello che accade”. E il conduttore del programma de La7 come ha reagito? “Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a ‘Ballando con le Stelle’. Non merita nessun altro tipo di commento“, le sue parole a La7. Risponderà anche alle critiche di Muccino?