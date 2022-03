“Oggi abbiamo dato ufficialmente l’incarico a Snam e l’indirizzo per la negoziazione e l’acquisto di una delle navi da rigassificazione e per il noleggio di una seconda unità”. Lo ha affermato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’informativa alla Camera. “Le unità galleggianti – sottolinea il ministro – hanno il vantaggio che possono essere utilizzate finché servono e tolte in qualsiasi momento. Non sono infrastrutture permanenti ma possono fornire un grandissimo contributo all’autonomia energetica dalla Russia. L’aspetto critico – ha aggiunto – è arrivare in tempo a contrattualizzare le poche navi esistenti”