La Russia afferma di aver utilizzato missili ipersonici in Ucraina. A riferirlo è il ministero russo della Difesa citato dalla Tass. In particolare il ministero russo della Difesa fa sapere che un missile ipersonico Kinzhal è stato utilizzato per distruggere un deposito di munizioni sotterraneo nell’ovest dell’Ucraina, riferisce Interfax. Prima dell’invasione l’aviazione russa ha svolto esercitazioni con questa tipologia di missili, come testimonia il video pubblicato dal ministero della Difesa russo il 19 febbraio