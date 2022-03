Altro che l’azzeramento delle accise sulla benzina promesso dal leader della Lega Matteo Salvini esattamente quattro anni fa. Mentre rincaro delle materie prime e speculazioni fanno volare i prezzi dei carburanti, con la benzina oltre i 2 euro al litro, in Italia le imposte che li colpiscono restano ai livelli più alti d’Europa. Secondo un’elaborazione di Facile.it su dati dell’European Environment Energy, la Penisola è seconda in Ue per livello dei balzelli sulla benzina: 0,73 euro per ogni litro. Se si aggiunge l’Iva, si arriva ad oltre la metà del costo alle pompe. Peggio fanno solo i Paesi Bassi con 0,79 euro al litro. Seguono nella classifica Finlandia e Grecia (0,70 euro ogni litro). Subito dietro Francia (0,68 euro al litro) e Germania (0,65 euro). Per quanto riguarda il diesel, invece, il livello italiano è senza paragoni: 0,62 euro per ogni litro, davanti a Belgio (0,60 euro al litro) e Francia (0,59 euro). Sul fronte opposto la Bulgaria ha il primato dello Stato delle accise più basse di Europa: 0,36 euro e 0,33 per ogni litro di benzina e diesel, rispettivamente. Circa la metà di quanto rilevato in Italia. Leggi Anche Guerra Russia-Ucraina, il ministro Cingolani: “Aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato. Una colossale truffa”

A pesare è il continuo sommarsi di mini aumenti per far fronte a ogni tipo di urgenza o spesa imprevista, dalla guerra di Abissinia del 1935 al disastro del Vajont del 1963 passando per l’alluvione di Firenze (1966) e i terremoti del Belice (1969), del Friuli (1976) e dell’Irpinia (1980). Ora Forza Italia e Confedercontribuenti chiedono l’eliminazione delle accise per far fronte alla crisi energetica mentre Italia viva sollecita la cancellazione di quelle “dovute a emergenze ormai ampiamente superate come ad esempio la Guerra in Etiopia del ’35 o il disastro del Vajont del ’63”. Per Assoutenti “il Governo deve varare un decreto ad hoc per fermare le speculazioni sui carburanti e frenare l’escalation dei listini alla pompa”.