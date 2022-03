Un camion si è schiantato, sfondandolo, contro il cancelli dell’ambasciata russa a Dublino nel pomeriggio del 7 marzo. Il veicolo, da cui poi è sceso il protagonista dell’atto, sembra appartenere a una società impegnata nelle forniture in ambito ecclesiastico. Dopo aver distribuito qualche volantino, l’uomo è stato identificato dagli agenti ed è stato arrestato, seguendo senza opporre la minima resistenza.

Nei giorni scorsi la cancellata era stata presa di mira da un prete, il reverendo cattolico Fergal MacDonagh, che aveva lanciato vernice rossa per protestare contro le vittime civili dell’invasione russa in Ucraina. Danneggiamento a parte, nel fatto non sarebbe stato coinvolto il personale della sede diplomatica.