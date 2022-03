Un uomo è stato arrestato a Dublino per essersi schiantato con un camion contro l’ambasciata russa, nella zona sud della città. La notizia è stata diffusa dalla polizia irlandese che ha avviato un’indagine per il danneggiamento dei cancelli dell’ambasciata di Orwell Road, contro cui il veicolo si è schiantato in retromarcia.

Davanti alla sede diplomatica negli scorsi giorni si erano svolte diverse proteste contro l’invasione russa dell’Ucraina. La polizia sta ancora indagando sull’incidente per capirne le cause, al momento sconosciute: per motivi di sicurezza sono state chiuse le strade vicine all’ambasciata. Sembra che lo schianto non abbia causato nessun ferito.

Nella foto: la sede dell’ambasciata russa di Dublino.